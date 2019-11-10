Специалисты рассказали о смене моделей авто героями сериала «Сваты»
Сериал «Сваты» получил широкую популярность в России и за ее пределами. Сейчас поклонники ожидают выхода 7 сезона проекта, поэтому специалисты решили вспомнить, как герои меняли свои модели авто на протяжении всей истории.
В самом начале Иван и Валентина Будько использовали ИЖ-2715 или «Каблук». Супруги работали на хлебзаводе, поэтому на их транспортном средстве была надпись «Хлеб». Семья Ковалевых в первых сериях имела японский седан Toyota Corolla E120. Далее супруги Будько стали использовать универсал ВАЗ-2104. При этом Ковалевы продолжали передвигаться на прежнем автомобиле.
В 3 и 4 сезона сериала «Сваты» семья Будько стала использовать другой российский универсал – ВАЗ-2102. В это время Ковалевы пересели на иную модель, представляющую японский автопром – Honda Accord. По ходу развития сюжета Валентина начинает заниматься бизнесом, у нее появляются собственные теплицы. Из-за того, что дело имеет успех, супруга Ивана Будько приобретает себе китайский малолитражный автомобиль Chery QQ. В этом же сезоне происходит эффектное появление Митяя и Ларисы Буханкиных на кабриолете Steyr Daimler Puch. В будущем это семейство купит себе грузовую «Газель».
В шестом сезоне Иван Будько опять возвращается к ВАЗ-2102, но в этот раз меняется внешний вид автомобиля, теперь он имеет цвет «баклажан». Также в сюжете сериала «Сваты» продолжает фигурировать «Газель».
В самом начале Иван и Валентина Будько использовали ИЖ-2715 или «Каблук». Супруги работали на хлебзаводе, поэтому на их транспортном средстве была надпись «Хлеб». Семья Ковалевых в первых сериях имела японский седан Toyota Corolla E120. Далее супруги Будько стали использовать универсал ВАЗ-2104. При этом Ковалевы продолжали передвигаться на прежнем автомобиле.
В 3 и 4 сезона сериала «Сваты» семья Будько стала использовать другой российский универсал – ВАЗ-2102. В это время Ковалевы пересели на иную модель, представляющую японский автопром – Honda Accord. По ходу развития сюжета Валентина начинает заниматься бизнесом, у нее появляются собственные теплицы. Из-за того, что дело имеет успех, супруга Ивана Будько приобретает себе китайский малолитражный автомобиль Chery QQ. В этом же сезоне происходит эффектное появление Митяя и Ларисы Буханкиных на кабриолете Steyr Daimler Puch. В будущем это семейство купит себе грузовую «Газель».
В шестом сезоне Иван Будько опять возвращается к ВАЗ-2102, но в этот раз меняется внешний вид автомобиля, теперь он имеет цвет «баклажан». Также в сюжете сериала «Сваты» продолжает фигурировать «Газель».