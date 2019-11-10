Ольга Серябкина сообщила о переименовании аккаунта в Instagram
Российская певица Ольга Серябкина поделилась откровенными снимками на своей странице в Instagram. Артистка проинформировала фанатов о переименовании официального аккаунта.
Как отметила Ольга Серябкина, из-за трудностей ей долгое время не удавалось переименовать свой аккаунт в Instagram. Дело в том, что иногда забрать нужный ник сложно, даже если его не используют. Звезду теперь можно найти в Instagram по имени “seryabkina”, которое она назвала символом нового пути. Свое обращение к публике артистка сопроводила откровенными кадрами, для которых она позирует в белом топике.
В комментариях поклонники почти не отреагировали на смену никнейма, но заметили сексуальную фигуру звезды на фото. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу Серябкину за такие сюжеты, отметив, что ее эпоха уже прошла.
Как отметила Ольга Серябкина, из-за трудностей ей долгое время не удавалось переименовать свой аккаунт в Instagram. Дело в том, что иногда забрать нужный ник сложно, даже если его не используют. Звезду теперь можно найти в Instagram по имени “seryabkina”, которое она назвала символом нового пути. Свое обращение к публике артистка сопроводила откровенными кадрами, для которых она позирует в белом топике.
В комментариях поклонники почти не отреагировали на смену никнейма, но заметили сексуальную фигуру звезды на фото. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу Серябкину за такие сюжеты, отметив, что ее эпоха уже прошла.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25