Анна Нетребко прервала европейские гастроли ради юбилейного концерта Александры Пахмутовой
Известная оперная певица Анна Нетребко приняла решение временно прервать свои европейские гастроли. На такой шаг артистка пошла ради юбилейного концерта Александры Пахмутовой, он запланирован на 10 ноября в Москве.
Поздравить композитора с 90-летнием приедут многие звезды шоу-бизнеса России. Среди тех, кто посетит юбилей Александры Пахмутовой, окажется и Анна Нетребко, хоть ей и пришлось отметить ради этого часть выступлений. Оперная певица прилетит в Москву и станет участницей юбилейного концерта, который состоится в Большом театре.
Кроме Анны Нетребко на юбилее Александры Пахмутовой можно будет встретить Александра Градского, Льва Лещенко, Тамару Гвердцители, Дениса Мацуева, Евгения Миронова, Сергея Безрукова, группу «Любэ» и многих других звезд. Честь дирижировать юбилейным концертом досталась Михаилу Плетневу, Александру Соловьеву и Юрию Башмету. Прямая трансляция выступления состоится в 17:00 10 ноября на телеканале «Россия 1».
Напомним, за свою долгую творческую карьеру композитор стала автором более чем 400 композиций, некоторые из них превратились в незабываемые хиты на все времена. Множество экспертов говорят о том, что на основании творчества Пахмутовой можно изучать историю целой страны.
Поздравить композитора с 90-летнием приедут многие звезды шоу-бизнеса России. Среди тех, кто посетит юбилей Александры Пахмутовой, окажется и Анна Нетребко, хоть ей и пришлось отметить ради этого часть выступлений. Оперная певица прилетит в Москву и станет участницей юбилейного концерта, который состоится в Большом театре.
Кроме Анны Нетребко на юбилее Александры Пахмутовой можно будет встретить Александра Градского, Льва Лещенко, Тамару Гвердцители, Дениса Мацуева, Евгения Миронова, Сергея Безрукова, группу «Любэ» и многих других звезд. Честь дирижировать юбилейным концертом досталась Михаилу Плетневу, Александру Соловьеву и Юрию Башмету. Прямая трансляция выступления состоится в 17:00 10 ноября на телеканале «Россия 1».
Напомним, за свою долгую творческую карьеру композитор стала автором более чем 400 композиций, некоторые из них превратились в незабываемые хиты на все времена. Множество экспертов говорят о том, что на основании творчества Пахмутовой можно изучать историю целой страны.