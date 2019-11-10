Анна Нетребко прервала европейские гастроли ради юбилейного концерта Александры Пахмутовой





Поздравить композитора с 90-летнием приедут многие звезды шоу-бизнеса России. Среди тех, кто посетит юбилей Александры Пахмутовой, окажется и Анна Нетребко, хоть ей и пришлось отметить ради этого часть выступлений. Оперная певица прилетит в Москву и станет участницей юбилейного концерта, который состоится в Большом театре.Кроме Анны Нетребко на юбилее Александры Пахмутовой можно будет встретить Александра Градского, Льва Лещенко, Тамару Гвердцители, Дениса Мацуева, Евгения Миронова, Сергея Безрукова, группу «Любэ» и многих других звезд. Честь дирижировать юбилейным концертом досталась Михаилу Плетневу, Александру Соловьеву и Юрию Башмету. Прямая трансляция выступления состоится в 17:00 10 ноября на телеканале «Россия 1».Напомним, за свою долгую творческую карьеру композитор стала автором более чем 400 композиций, некоторые из них превратились в незабываемые хиты на все времена. Множество экспертов говорят о том, что на основании творчества Пахмутовой можно изучать историю целой страны.