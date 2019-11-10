Певица Ханна примерила одинаковые наряды с годовалой дочерью Адрианой





Для кадра Ханна позирует в клетчатом платье с открытыми плечами, а свою дочь она нарядила в боди с длинными рукавами такой же расцветки. В подписи к семейному кадру артистка отметила, что скучает по беззаботным будням. Она лишь недавно решила показать лицо дочери, а также звездные родители рассекретили имя ребенка, когда ему исполнился год. В комментариях под новым фото первой откликнулась певица Нюша, назвав звездную мать и ее дочь “зайками”.Поклонники осыпали Ханну комплиментами, а также отметили, что дочь очень на нее похожа. В частности, многие заметили, что у Адрианы тоже есть ямочка на подбородке.