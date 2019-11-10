Лолита Милявская согласилась на брак с Дмитрием Ивановым из-за его энергетики





Лолита Милявская заявила, что на самом деле они с Дмитрием Ивановым расстались за два года до того, как эта новость стала достоянием публики. Ее никогда не смущала разница в возрасте, поскольку все партнеры были младше ее или старше на год или два. Артистка объяснила, что дело в энергетике, и если она есть, то человек может позволить себе отношения с таким же партнером. Если нет, то придется “спать с дедушками”, а она не была готова к этому. У Лолиты Милявской не было особых чувств к Иванову, а на первой встрече звезда приняла его за стриптизера. Лишь когда будущий супруг попал в больницу, певица не смогла бросить его в беде, а после он предложил жить вместе. Спустя время избранник звезды настоял на том, чтобы с ними жила также его дочь. В итоге артистка решила, что ей не нужны эти отношения, поэтому она их аннулировала.Лолита призналась, что Дмитрий Иванов сделал хитрый ход, чтобы вернуться. Он предложил ей руку и сердце на сцене, а она согласилась, лишь бы быстрее закончить шоу с неожиданным с сюрпризом.