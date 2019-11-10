АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин поделился своей информацией относительно ситуации с Анастасией Заворотнюк. Знаменитость рассказал об улучшении состояния здоровья актрисы и отметил, что может выразить осторожный оптимизм.

Андрей Разин в Instagram опубликовал очередное обновление, посвященное Анастасии Заворотнюк. Продюсер «Ласкового мая» заявил о том, что самое страшное уже позади. По информации знаменитости, артистке становится лучше, и она идет на поправку. При этом он заявил, что не хочет делать громких заявлений.

Андрей Разин также отметил, что его прежний источник больше не контактирует с Анастасией Заворотнюк и ее врачами, однако до него доходят отдельные сведения относительно состояния звезды «Моей прекрасной няни». Продюсер «Ласкового мая» выразил надежду, что знаменитость сможет как можно быстрее восстановить свое здоровье и вернутся к нормальной жизни, ведь этого ждут ее поклонники по всему миру.

Подписчики Андрея Разина обрадовались таким новостям и выразили надежду, что они соответствуют действительности. Поклонники продюсера пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.
Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Напомним, Андрей Разин стал одним из первых, кто сообщил о том, что актриса попала в больницу. Также он рассказал о страшном диагнозе артистки тогда, когда другие об этом ничего не знали.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская согласилась на брак с Дмитрием Ивановым из-за его…
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до…
Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии…
Юлия Снигирь резко высказалась по поводу слухов о тайной свадьбе с Евгением…
Феномен НЛО могут объяснить призрачные корабли и секретное электронное…
Samsung работает над недорогим 5G-смартфоном Galaxy…
Ученые: Секрет долголетия кроется в увеличении интервала между приемами…
Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с…
Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу…
«Русский Prado» оснастят совершенно новым…
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное…
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей…
В небе над Филадельфией заметили «пылающую…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на…
«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после…
Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига…
«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны…
Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом…
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек…
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к…
Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу…
Нюша похвасталась фигурой в откровенном…
Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80…
Светлана Хоркина сильно похудела после…
Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на…
В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать…
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на…
Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием…
NASA представило свой первый полностью электрический…
Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте…
В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ…
Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после…
Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном…
Просмотреть все новости