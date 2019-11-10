Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк





Андрей Разин в Instagram опубликовал очередное обновление, посвященное Анастасии Заворотнюк. Продюсер «Ласкового мая» заявил о том, что самое страшное уже позади. По информации знаменитости, артистке становится лучше, и она идет на поправку. При этом он заявил, что не хочет делать громких заявлений.Андрей Разин также отметил, что его прежний источник больше не контактирует с Анастасией Заворотнюк и ее врачами, однако до него доходят отдельные сведения относительно состояния звезды «Моей прекрасной няни». Продюсер «Ласкового мая» выразил надежду, что знаменитость сможет как можно быстрее восстановить свое здоровье и вернутся к нормальной жизни, ведь этого ждут ее поклонники по всему миру.Подписчики Андрея Разина обрадовались таким новостям и выразили надежду, что они соответствуют действительности. Поклонники продюсера пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.Напомним, Андрей Разин стал одним из первых, кто сообщил о том, что актриса попала в больницу. Также он рассказал о страшном диагнозе артистки тогда, когда другие об этом ничего не знали.