Юлия Снигирь резко высказалась по поводу слухов о тайной свадьбе с Евгением Цыгановым

Недавно поклонники увидели обручальное кольцо на пальце Евгения Цыганова, который появился в студии шоу Федора Бондарчука “Кино в деталях”. Вскоре Юлия Снигирь стала гостьей программы “Вечерний Ургант”, после выхода которой поклонники стали обсуждать ее изменившийся семейный статус. Однако звезды не отвечают на слухи, а недавно актриса обратилась к любопытствующим, пристыдив их за интерес к ее личной жизни. Артистка заявила, что ничего не скрывает, просто живет так, как ей хочется.Впервые о романе пары заговорили около 4 года назад, когда Евгений Цыганов ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, беременной седьмым ребенком. В марте 2016 года Юлия Снигирь стала матерью сына Федора.