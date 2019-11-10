Феномен НЛО могут объяснить призрачные корабли и секретное электронное оружие
В течение многих лет ученые вводили беспилотные транспортные средства, подводные системы, коммуникационные технологии, секретное электронное оружие, чтобы проецировать то, что считается фантомным. Этим специалисты могут объяснить феномен НЛО.
Такие ложные приманки можно видеть в разных географических сенсорных системах соперника, как над океаном, так и под его поверхностью. Концепция может привести к неразберихе на уровне управления и командования, ведь происходит проекция фальшивых кораблей, как под водой, так и в воздухе.
Бывший член «Таинственной Вселенной» Бретт Тингли сообщил о проекте NEMESIS, который попадает под определение электронной войны, где электронами заменяют бомбы. Проект создан для видимости реальных военно-морских сил путем скоплений помех, акустических контрмер. Данных о NEMESIS имеется мало, но есть информация, что благодаря технологиям можно смоделировать летательные аппараты беспилотного управления и эскадрильи самолетов. След под водой создается с помощью современных звуковых технологий.
Возможно, все таки, получается воплощать голографический воздушный корабль, который людям будет напоминать НЛО, ведь с помощью современных технологий давно можно совершать невозможное.
Такие ложные приманки можно видеть в разных географических сенсорных системах соперника, как над океаном, так и под его поверхностью. Концепция может привести к неразберихе на уровне управления и командования, ведь происходит проекция фальшивых кораблей, как под водой, так и в воздухе.
Бывший член «Таинственной Вселенной» Бретт Тингли сообщил о проекте NEMESIS, который попадает под определение электронной войны, где электронами заменяют бомбы. Проект создан для видимости реальных военно-морских сил путем скоплений помех, акустических контрмер. Данных о NEMESIS имеется мало, но есть информация, что благодаря технологиям можно смоделировать летательные аппараты беспилотного управления и эскадрильи самолетов. След под водой создается с помощью современных звуковых технологий.
Возможно, все таки, получается воплощать голографический воздушный корабль, который людям будет напоминать НЛО, ведь с помощью современных технологий давно можно совершать невозможное.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 08:00