Феномен НЛО могут объяснить призрачные корабли и секретное электронное оружие





Такие ложные приманки можно видеть в разных географических сенсорных системах соперника, как над океаном, так и под его поверхностью. Концепция может привести к неразберихе на уровне управления и командования, ведь происходит проекция фальшивых кораблей, как под водой, так и в воздухе.Бывший член «Таинственной Вселенной» Бретт Тингли сообщил о проекте NEMESIS, который попадает под определение электронной войны, где электронами заменяют бомбы. Проект создан для видимости реальных военно-морских сил путем скоплений помех, акустических контрмер. Данных о NEMESIS имеется мало, но есть информация, что благодаря технологиям можно смоделировать летательные аппараты беспилотного управления и эскадрильи самолетов. След под водой создается с помощью современных звуковых технологий.Возможно, все таки, получается воплощать голографический воздушный корабль, который людям будет напоминать НЛО, ведь с помощью современных технологий давно можно совершать невозможное.