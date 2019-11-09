Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или NFC





Примечательно, что Honor 9X в версии для российского рынка заметно отличается от китайского сородича. Кроме того, отечественным покупателям доступна и более продвинутая версия смартфона под названием Honor 9X Premium. Есть у моделей и внешние отличия. Так, дактилоскопический сканер, который в китайской версии имеет удобное расположение на боковой грани, в представленных устройствах занял традиционное положение на задней грани смартфона. А более свежий SoC Kirin 810 в РСТ-версии производитель зачем-то заменил старым процессором Krirn 710F. Причем, касаются эти изменения обеих модификаций.Разница между Honor 9X и его «премиальным» сородичем заключается в том, что в первом случае модуль основной камеры двойной с разрешением 48+2 Мп, а во втором – тройной с разрешением 48+8+2 Мп. В Honor 9X пользователю доступны 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, а также чип бесконтактных платежей NFC. В то же время, Honor 9X Premium порадует 6 Гб оперативной памяти при той же емкости постоянного накопителя. А вот NFC более дорогая модификация модели не поддерживает.Оба гаджета оснащены 6,59-дюймовыми дисплеями с разрешением FHD+, выдвижными 16-мегапиксельными фронтальными камерами, АКБ емкостью 4000 мАч и портом USB Type-C.