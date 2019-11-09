АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или NFC

Китайский техногигант Huawei 9 ноября запустил российские продажи новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Premium с тройной камерой или NFC. Цена устройств составит 16 990 и 18 990 рублей соответственно.

Примечательно, что Honor 9X в версии для российского рынка заметно отличается от китайского сородича. Кроме того, отечественным покупателям доступна и более продвинутая версия смартфона под названием Honor 9X Premium. Есть у моделей и внешние отличия. Так, дактилоскопический сканер, который в китайской версии имеет удобное расположение на боковой грани, в представленных устройствах занял традиционное положение на задней грани смартфона. А более свежий SoC Kirin 810 в РСТ-версии производитель зачем-то заменил старым процессором Krirn 710F. Причем, касаются эти изменения обеих модификаций.

Разница между Honor 9X и его «премиальным» сородичем заключается в том, что в первом случае модуль основной камеры двойной с разрешением 48+2 Мп, а во втором – тройной с разрешением 48+8+2 Мп. В Honor 9X пользователю доступны 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, а также чип бесконтактных платежей NFC. В то же время, Honor 9X Premium порадует 6 Гб оперативной памяти при той же емкости постоянного накопителя. А вот NFC более дорогая модификация модели не поддерживает.

Оба гаджета оснащены 6,59-дюймовыми дисплеями с разрешением FHD+, выдвижными 16-мегапиксельными фронтальными камерами, АКБ емкостью 4000 мАч и портом USB Type-C.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное…
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей…
В небе над Филадельфией заметили «пылающую…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на…
«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после…
Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига…
«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны…
Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом…
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек…
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к…
Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу…
Нюша похвасталась фигурой в откровенном…
Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80…
Светлана Хоркина сильно похудела после…
Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на…
В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать…
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на…
Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием…
NASA представило свой первый полностью электрический…
Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте…
В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ…
Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после…
Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном…
Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого…
Ученые нашли объяснение возникновению конфликтов…
Анастасия Волочкова помолодела на 20 лет после внезапной смены…
Назван среднегодовой пробег автомобилей разных марок в…
Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с…
В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит…
В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих…
«Спим по 3-4 часа»: Тоня Худякова рассказала о насыщенном…
В России замечен уникальный гиперкар Apollo IE стоимостью 160…
Настя Задорожная похвасталась обручальным…
Опубликованы первые изображения «возрожденного» Volkswagen…
Татьяна Буланова задумалась о свадьбе с новым…
Составлен ТОП-5 лучших семейных кроссоверов на российском…
Просмотреть все новости