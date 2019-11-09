Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное производство
Новый баварский седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил на конвейер. Производство девятой по счету модели компания наладила на своем предприятии в Лейпциге.
Будучи относительно молодой и более доступной моделью в семействе баварского концерна BMW, 2 Series Gran Coupe обладает весьма привлекательным силуэтом. Да и выраженный стиль новинки определенно привлекает к ней внимание. Поклонники марки и потенциальные покупатели новинки недавно получили приятные известия: ждать ее появления на рынке осталось уже недолго, поскольку автомобиль наконец поступил в серийное производство на родине в Германии. Новая версия компактного купе BMW 2-Series Gran Coupe станет уже девятой машиной, сборка которой будет вестись на мощностях компании в Лейпциге.
«Мы горды тем, что сможем выпускать новое 4-дверное купе на своем предприятии для всех рынков мира. Этот новый автомобиль позволит существенно повысить объемы производства», - заявил в беседе с представителями прессы директор завода Ханс-Петер Кемсер.
Важно отметить, что нынешний год стал очень важным для данного предприятия, поскольку к линейке выпускаемой здесь продукции ранее также добавили BMW 1-Series. Кроме того, в середине года предприятие пережило значительную модернизацию.
Будучи относительно молодой и более доступной моделью в семействе баварского концерна BMW, 2 Series Gran Coupe обладает весьма привлекательным силуэтом. Да и выраженный стиль новинки определенно привлекает к ней внимание. Поклонники марки и потенциальные покупатели новинки недавно получили приятные известия: ждать ее появления на рынке осталось уже недолго, поскольку автомобиль наконец поступил в серийное производство на родине в Германии. Новая версия компактного купе BMW 2-Series Gran Coupe станет уже девятой машиной, сборка которой будет вестись на мощностях компании в Лейпциге.
«Мы горды тем, что сможем выпускать новое 4-дверное купе на своем предприятии для всех рынков мира. Этот новый автомобиль позволит существенно повысить объемы производства», - заявил в беседе с представителями прессы директор завода Ханс-Петер Кемсер.
Важно отметить, что нынешний год стал очень важным для данного предприятия, поскольку к линейке выпускаемой здесь продукции ранее также добавили BMW 1-Series. Кроме того, в середине года предприятие пережило значительную модернизацию.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00