АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу мозга

Ученые выяснили, что трудности на жизненном пути способны снижать IQ и ухудшать работоспособность мозга. Эксперты нашли связь между эпигенетическими преобразованиями в гене DRD2 и невысокими результатами теста на уровень IQ.

Якоб Камински и Флориан Шлагенхауф предоставили доказательства, что мутации в структуре определенного гена, вызванные неблагополучными внешними причинами, понижают уровень интеллекта. На изменение в геноме и активность генов воздействуют голодное существование, бедность, страх насильственного давления и стрессовые ситуации. Эти причины называют «эпигенетическими» и именно они предоставляют возможность людям привыкнуть к новой среде, сохраняя данные на уровне ДНК, передавая их будущим наследникам.

В опыте взяли участие 1500 подростков, и специалисты нашли связь между трансформациями в гене DRD2 и невысокими показателями теста на интеллект. Исследователи заметили, что неблагоприятные моменты внешнего воздействия приводили к снижению активности гена DRD2, а это ухудшало работу мозга.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу…
«Русский Prado» оснастят совершенно новым…
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное…
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей…
В небе над Филадельфией заметили «пылающую…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на…
«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после…
Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига…
«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны…
Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом…
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек…
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к…
Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу…
Нюша похвасталась фигурой в откровенном…
Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80…
Светлана Хоркина сильно похудела после…
Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на…
В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать…
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на…
Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием…
NASA представило свой первый полностью электрический…
Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте…
В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ…
Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после…
Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном…
Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого…
Ученые нашли объяснение возникновению конфликтов…
Анастасия Волочкова помолодела на 20 лет после внезапной смены…
Назван среднегодовой пробег автомобилей разных марок в…
Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с…
В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит…
В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих…
«Спим по 3-4 часа»: Тоня Худякова рассказала о насыщенном…
Просмотреть все новости