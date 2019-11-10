Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу мозга





Якоб Камински и Флориан Шлагенхауф предоставили доказательства, что мутации в структуре определенного гена, вызванные неблагополучными внешними причинами, понижают уровень интеллекта. На изменение в геноме и активность генов воздействуют голодное существование, бедность, страх насильственного давления и стрессовые ситуации. Эти причины называют «эпигенетическими» и именно они предоставляют возможность людям привыкнуть к новой среде, сохраняя данные на уровне ДНК, передавая их будущим наследникам.В опыте взяли участие 1500 подростков, и специалисты нашли связь между трансформациями в гене DRD2 и невысокими показателями теста на интеллект. Исследователи заметили, что неблагоприятные моменты внешнего воздействия приводили к снижению активности гена DRD2, а это ухудшало работу мозга.