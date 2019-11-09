В небе над Филадельфией заметили «пылающую пирамиду»





Примечательно, что нечто похожее ранее очевидцы уже встречали в других странах мира, теперь это явление удалось зафиксировать и многие утверждают, что оно почти ничем не отличается от прежних. Некоторые пользователи тут же назвали его «пылающей пирамидой», хотя некоторые резонно заметили: показанный на фото объект отдаленно похож на извергающийся вулкан или самолет-шпион TR-3B. Как бы там ни было, подавляющее большинство комментаторов уверены, что на опубликованных кадрах запечатлен треугольный НЛО, оранжево-красный оттенок которого и создает визуальное ощущение того, что объект слово объят пламенем. Сам исследователь при этом не высказал свою версию и добавил, что больше всего он напоминает пирамиду в небе, за которой что-то горит.Позднее кроме фото в Сети появился и видеоролик соответствующего содержания, однако прояснить ситуацию он не помог.