Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига смеха»





7 ноября юмористы тайно прилетели в Киев, где в качестве зрителей побывали на проекте. Ранее в нем принимал участие Владимир Зеленский, который в связи с занимаемым постом перестал заниматься деятельностью актера. Известные комики предпочли о своем визите не распространяться.Поклонники считают что, скорее всего, информация не была обнародована из-за существующего конфликта между Россией и Украиной.