Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига смеха»
На телесъемках шоу «Лига смеха» находились артисты из России Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Владимир Зеленский, действующий президент Украины, который ранее был ведущим шоу, окончил карьеру артиста в силу своей должности.
7 ноября юмористы тайно прилетели в Киев, где в качестве зрителей побывали на проекте. Ранее в нем принимал участие Владимир Зеленский, который в связи с занимаемым постом перестал заниматься деятельностью актера. Известные комики предпочли о своем визите не распространяться.
Поклонники считают что, скорее всего, информация не была обнародована из-за существующего конфликта между Россией и Украиной.
7 ноября юмористы тайно прилетели в Киев, где в качестве зрителей побывали на проекте. Ранее в нем принимал участие Владимир Зеленский, который в связи с занимаемым постом перестал заниматься деятельностью актера. Известные комики предпочли о своем визите не распространяться.
Поклонники считают что, скорее всего, информация не была обнародована из-за существующего конфликта между Россией и Украиной.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:04