«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после скандала





На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко рассказала о том, каким на самом деле является ее супруг. Она отметила, что Дмитрий Тарасов придает семье большое значение и очень долго шел к ней. Она знает своего мужа немного ближе, чем все остальные, и с уверенностью может сказать, что он - человек с большой буквы.Анастасия Костенко добавила, что она никогда бы не терпела рукоприкладства, а потому в случае какого-либо насилия прекратила отношения. Также звезда попросила СМИ оставить ее семью в покое и обратить внимание на ситуации, где действительно женщины терпят насилие и нуждаются в помощи.