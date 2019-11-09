«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после скандала
Несколько дней назад экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в одном из шоу пошутил, что если жена не будет его слушать, то может получить "леща". Хотя подавалось высказывание, как шуточное, на спортсмена обрушилась волна критики, после чего его поддержала супруга Анастасия Костенко.
На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко рассказала о том, каким на самом деле является ее супруг. Она отметила, что Дмитрий Тарасов придает семье большое значение и очень долго шел к ней. Она знает своего мужа немного ближе, чем все остальные, и с уверенностью может сказать, что он - человек с большой буквы.
Анастасия Костенко добавила, что она никогда бы не терпела рукоприкладства, а потому в случае какого-либо насилия прекратила отношения. Также звезда попросила СМИ оставить ее семью в покое и обратить внимание на ситуации, где действительно женщины терпят насилие и нуждаются в помощи.
На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко рассказала о том, каким на самом деле является ее супруг. Она отметила, что Дмитрий Тарасов придает семье большое значение и очень долго шел к ней. Она знает своего мужа немного ближе, чем все остальные, и с уверенностью может сказать, что он - человек с большой буквы.
Анастасия Костенко добавила, что она никогда бы не терпела рукоприкладства, а потому в случае какого-либо насилия прекратила отношения. Также звезда попросила СМИ оставить ее семью в покое и обратить внимание на ситуации, где действительно женщины терпят насилие и нуждаются в помощи.