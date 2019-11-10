Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных брендов
После известия о скором слиянии концернов FCA и PSA многие поклонники входящих в их состав брендов были встревожены перспективами существования некоторых из них. Однако, как заверяют в руководстве обоих гигантов, все 13 автомобильных марок, которыми они управляют, примут участие в новообразованном альянсе.
Будущий союз FCA и PSA, к слову, станет четвертым по величине в мире конгломератом, уступая по численности входящих в него брендов лишь таким монстрам, как Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Toyota и VW Group. Суммарный объем продаж всех автомобильных марок, которые в него войдут, должен составить порядка 8,7 миллионов экземпляров в год. При этом, как отмечают в руководстве компаний, все без исключения бренды будут сохранены и займут достойные места в новом альянсе.
«Все представленные бренды обладают общей чертой, которая отличает их от конкурентов – это огромная история. Мы любим каждую из этих историй и готовы строить новое будущее на этой основе. А потому нет никакой необходимости исключать кого-либо из них из будущего союза», - заявил глава PSA Карлос Таварес.
Стоит отметить, что в управлении PSA на данный момент находится три французские марки Citroen, DS и Peugeot, а также немецкий Opel. Куда большим числом брендов управляет концерн FCA. В его состав в разное время вошли итальянские Maserati, Lancia, Alfa Romeo и Fiat со своим суббрендом Abarth, а также известные американские производители: Dodge, Chrysler, Jeep и Ram.
Будущий союз FCA и PSA, к слову, станет четвертым по величине в мире конгломератом, уступая по численности входящих в него брендов лишь таким монстрам, как Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Toyota и VW Group. Суммарный объем продаж всех автомобильных марок, которые в него войдут, должен составить порядка 8,7 миллионов экземпляров в год. При этом, как отмечают в руководстве компаний, все без исключения бренды будут сохранены и займут достойные места в новом альянсе.
«Все представленные бренды обладают общей чертой, которая отличает их от конкурентов – это огромная история. Мы любим каждую из этих историй и готовы строить новое будущее на этой основе. А потому нет никакой необходимости исключать кого-либо из них из будущего союза», - заявил глава PSA Карлос Таварес.
Стоит отметить, что в управлении PSA на данный момент находится три французские марки Citroen, DS и Peugeot, а также немецкий Opel. Куда большим числом брендов управляет концерн FCA. В его состав в разное время вошли итальянские Maserati, Lancia, Alfa Romeo и Fiat со своим суббрендом Abarth, а также известные американские производители: Dodge, Chrysler, Jeep и Ram.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:00