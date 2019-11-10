Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных брендов





Будущий союз FCA и PSA, к слову, станет четвертым по величине в мире конгломератом, уступая по численности входящих в него брендов лишь таким монстрам, как Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Toyota и VW Group. Суммарный объем продаж всех автомобильных марок, которые в него войдут, должен составить порядка 8,7 миллионов экземпляров в год. При этом, как отмечают в руководстве компаний, все без исключения бренды будут сохранены и займут достойные места в новом альянсе.- заявил глава PSA Карлос Таварес.Стоит отметить, что в управлении PSA на данный момент находится три французские марки Citroen, DS и Peugeot, а также немецкий Opel. Куда большим числом брендов управляет концерн FCA. В его состав в разное время вошли итальянские Maserati, Lancia, Alfa Romeo и Fiat со своим суббрендом Abarth, а также известные американские производители: Dodge, Chrysler, Jeep и Ram.