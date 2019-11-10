АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных брендов

После известия о скором слиянии концернов FCA и PSA многие поклонники входящих в их состав брендов были встревожены перспективами существования некоторых из них. Однако, как заверяют в руководстве обоих гигантов, все 13 автомобильных марок, которыми они управляют, примут участие в новообразованном альянсе.
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных брендов

Будущий союз FCA и PSA, к слову, станет четвертым по величине в мире конгломератом, уступая по численности входящих в него брендов лишь таким монстрам, как Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Toyota и VW Group. Суммарный объем продаж всех автомобильных марок, которые в него войдут, должен составить порядка 8,7 миллионов экземпляров в год. При этом, как отмечают в руководстве компаний, все без исключения бренды будут сохранены и займут достойные места в новом альянсе.

«Все представленные бренды обладают общей чертой, которая отличает их от конкурентов – это огромная история. Мы любим каждую из этих историй и готовы строить новое будущее на этой основе. А потому нет никакой необходимости исключать кого-либо из них из будущего союза», - заявил глава PSA Карлос Таварес.

Стоит отметить, что в управлении PSA на данный момент находится три французские марки Citroen, DS и Peugeot, а также немецкий Opel. Куда большим числом брендов управляет концерн FCA. В его состав в разное время вошли итальянские Maserati, Lancia, Alfa Romeo и Fiat со своим суббрендом Abarth, а также известные американские производители: Dodge, Chrysler, Jeep и Ram.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное…
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей…
В небе над Филадельфией заметили «пылающую…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на…
«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после…
Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига…
«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны…
Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом…
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек…
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к…
Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу…
Нюша похвасталась фигурой в откровенном…
Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80…
Светлана Хоркина сильно похудела после…
Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на…
В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать…
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на…
Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием…
NASA представило свой первый полностью электрический…
Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте…
В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ…
Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после…
Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном…
Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого…
Ученые нашли объяснение возникновению конфликтов…
Анастасия Волочкова помолодела на 20 лет после внезапной смены…
Назван среднегодовой пробег автомобилей разных марок в…
Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с…
В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит…
В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих…
«Спим по 3-4 часа»: Тоня Худякова рассказала о насыщенном…
В России замечен уникальный гиперкар Apollo IE стоимостью 160…
Настя Задорожная похвасталась обручальным…
Просмотреть все новости