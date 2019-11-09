Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на фото





У матери Ксении Бородиной был день рождения. Ведущая решила необычно и трогательно поздравить родительницу с помощью поста и опубликовала общее фото в социальной сети. Она отметила, что очень любит свою маму, а также поблагодарила ее за все, что та для нее сделала. Помимо этого звезда отметила, что сильный и волевой характер достался ей по наследству, а знак Зодиака Скорпион один из ее самых любимых среди всех остальных.Вечером к компании мамы и бабушки также присоединились дочери Маруся и Тея. Вместе они отпраздновали торжество в столичном ресторане "Сахалин". Звезда подписала кадр: «4 поколения вместе, одни бабоньки».