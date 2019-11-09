«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны Рудковской





Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак анонсировала выход нового проекта под названием "Яна супер". Главной героиней станет продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Она обещает рассказать о своей жизни, проблемах, и о том, как проходят будни. Тем не менее, зрители начали активно критиковать еще не вышедшую на экраны программу, отметив, что у них нет желания смотреть на идеальную семью продюсера, ее пафос и постановки.Ксения Собчак поспешила успокоить критиков, отметив, что завтраки Яны Рудковской она показывать не будет. Журналистка добавила, что ее подруга только хочет казаться той, кем ее видят, будто всегда жила во дворце и ела на тарелках из серебра. На самом деле, по словам Собчак, Рудковская - обычная женщина, у которой есть сложности в жизни, а в последнее время не все хорошо с мужем.