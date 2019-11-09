Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском языке

Известный французский актер Венсан Кассель в свои 53 года все так же является кумиром многих женщин. Еще большее количество поклонниц он приобрел, признавшись своей супруге Тине Кунаки, в любви на русском языке без малейшего акцента. Мотивом таких откровений стало то, что его жена снялась для обложки российского журнала Elle. Эта информация стала известна после размещения фотографии на странице его любимой в Instagram.В комментариях поклонницы актера стали приглашать его к себе в гости без супруги. Также многим было интересно, насколько хорошо он владеет русским языком. Напомним, что на Тине Кунаки знаменитость женился в 2018 году летом, а до этого пара состояла в отношениях в течение 2-х лет. Весной 2019 года у супругов родилась дочка Амазони.