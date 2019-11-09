Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом Манукяном





Приписывать роман Ольге и Давиду начали после съемок клипа певицы "Лайкер". И все не потому, что поклонники хотят выдать девушку, как можно скорее замуж, а потому что они сопоставляли факты и проделалали колоссальную работу, чтобы сделать такие выводы.Вызвало подозрение и новое кольцо на пальце певицы. Но Бузова тут же подчеркнула, что всегда носила украшения и на данный момент ни с кем не обручена.Так, будучи гостьей программы "Ночной контакт" ведущая "Дом-2" отметила, что ей часто приписывают романы с разными звездами. По ее словам в этот список попали многие известные коллеги. Она отметила, что в обществе ее просто хотят быстрее выдать замуж, но отношения с Давидом Манукяном только дружеские и не более того.