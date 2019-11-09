Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80 машинам





По некоторым данным, у задержанного мужчины ранее произошел конфликт с водителем службы такси. В результате он решил отомстить обидчику, проколов на его автомобиле колеса. Однако, совершив задуманное, подозреваемый не остановился и проколол колеса еще более чем на восьми десятках транспортных средств. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за умышленное повреждение имущества, что грозит ему максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Также в полиции отмечают, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Свою вину челябинец признал полностью и заявил, что готов возместить ущерб всем владельцам машин, пострадавших от его противоправных действий. Суд на время следствия избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.