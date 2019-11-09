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Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80 машинам

В Челябинской области стражи порядка задержали молодого мужчину, который, как подозревают в полиции, причастен к повреждению более 80 автомобилей. Пострадавшим транспортным средствам злоумышленник проколол колеса, сообщает пресс-центр ГУ МВД по области.

По некоторым данным, у задержанного мужчины ранее произошел конфликт с водителем службы такси. В результате он решил отомстить обидчику, проколов на его автомобиле колеса. Однако, совершив задуманное, подозреваемый не остановился и проколол колеса еще более чем на восьми десятках транспортных средств. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за умышленное повреждение имущества, что грозит ему максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также в полиции отмечают, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Свою вину челябинец признал полностью и заявил, что готов возместить ущерб всем владельцам машин, пострадавших от его противоправных действий. Суд на время следствия избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:03

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