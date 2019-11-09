У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в Instagram

Поклонников звезды поразило не сходство девушек, а тот факт, что они якобы родственницы. Так, блондинка уверенно заявила, что ведущая телевизионного реалити-шоу "Дом-2" ее сестра, с которой они не общаются. Однако факт их родства она уже просто не может скрывать. Поэтому о том, что является родственницей известной личности, она приняла решение озвучить публично.По ее словам, Ксения Бородина просто отказалась помогать еще одной сестре по отцу. Некоторые подписчики поспешили обвинить ее в обмане, но нашлись и те, кто отметил, что зная ведущую и то, какой сложный у нее характер, все может быть правдой.