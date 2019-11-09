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У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в Instagram

В социальной сети Instagram появилась девушка, которая очень сильно внешне похожа на ведущую скандального проекта "Дом-2" Ксению Бородину. Это заинтриговало поклонников ведущей, заговоривших о ее двойнике.
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в Instagram

Поклонников звезды поразило не сходство девушек, а тот факт, что они якобы родственницы. Так, блондинка уверенно заявила, что ведущая телевизионного реалити-шоу "Дом-2" ее сестра, с которой они не общаются. Однако факт их родства она уже просто не может скрывать. Поэтому о том, что является родственницей известной личности, она приняла решение озвучить публично.


По ее словам, Ксения Бородина просто отказалась помогать еще одной сестре по отцу. Некоторые подписчики поспешили обвинить ее в обмане, но нашлись и те, кто отметил, что зная ведущую и то, какой сложный у нее характер, все может быть правдой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:38

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