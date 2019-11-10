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YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных ПК

Популярный видеосервис YouTube сменил дизайнерское оформление главной страницы веб-версии для настольных ПК. Это обновление призвано, как утверждают в самой компании, помочь пользователю «быстро отыскать следующее интересное видео для просмотра».
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных ПК

Впрочем, кроме алгоритма подборки и рекомендаций изменений, пусть и незначительных, на сайте сервиса их довольно много. Визуально можно отметить увеличившиеся размеры эскизов роликов и переработку функции предпросмотра, которая теперь позволяет ознакомиться с «содержимым» в более высоком разрешении. Впрочем, из-за увеличения размера эскизов, уменьшилось количество «плашек» рекомендованных видео – теперь их в одной строке всего четыре вместо пяти. Зато увеличилось количество символов в названии роликов, что позволит пользователям получить значительно больше информации о них.

Также администрация YouTube теперь предлагает более простой механизм поиска контента от любимых авторов. Для этого под каждым новым видео теперь показаны значки их каналов. Это нововведение будет полезным для сами блогеров, поскольку поможет привлечь внимание большей аудитории. А самым удобным для пользователей стала долгожданная доработка функции очереди просматриваемых видео – теперь ее можно изменять и пополнять, не прерывая просмотр текущего ролика.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:00

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