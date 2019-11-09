Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек года"
Участница телевизионного проекта "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения за свой, как теперь ей кажется неправильный поступок. Ведь она не поддержала Александру Черно в конкурсе "Человек года".
То, что Настя Балинская не стала поддерживать свою подругу, а наоборот выступила за Милену Безбородову, фанаты назвали настоящим предательством. Естественно, что обиделась на свою подругу и Саша. После такого поступка Балинской они перестали совсем общаться. Однако Настя поняла, что сделала ошибку и теперь готова извиниться.
Когда участница "Дом-2" отвечала на вопрос подписчицы, то отметила, что поступила со своей близкой подругой Черно, которая ее всегда поддерживала, особенно в моменты конфликтов с Алексеем Кудряшовым, некрасиво. Настя Балинская отметила, что поддержала в тот момент лицемерного человека, в чем ошиблась.
То, что Настя Балинская не стала поддерживать свою подругу, а наоборот выступила за Милену Безбородову, фанаты назвали настоящим предательством. Естественно, что обиделась на свою подругу и Саша. После такого поступка Балинской они перестали совсем общаться. Однако Настя поняла, что сделала ошибку и теперь готова извиниться.
Когда участница "Дом-2" отвечала на вопрос подписчицы, то отметила, что поступила со своей близкой подругой Черно, которая ее всегда поддерживала, особенно в моменты конфликтов с Алексеем Кудряшовым, некрасиво. Настя Балинская отметила, что поддержала в тот момент лицемерного человека, в чем ошиблась.