Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек года"





То, что Настя Балинская не стала поддерживать свою подругу, а наоборот выступила за Милену Безбородову, фанаты назвали настоящим предательством. Естественно, что обиделась на свою подругу и Саша. После такого поступка Балинской они перестали совсем общаться. Однако Настя поняла, что сделала ошибку и теперь готова извиниться.Когда участница "Дом-2" отвечала на вопрос подписчицы, то отметила, что поступила со своей близкой подругой Черно, которая ее всегда поддерживала, особенно в моменты конфликтов с Алексеем Кудряшовым, некрасиво. Настя Балинская отметила, что поддержала в тот момент лицемерного человека, в чем ошиблась.