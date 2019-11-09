Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу роман»





После того, как Давид Манукян стал героем клипа певицы, появились слухи, что между звездами не просто дружба, они строят романтические отношения. Позже Ольга Бузова на один день пропала из соцсетей, не публикуя в Instagram постов и Stories, что насторожило фанатов, ведь раньше она так не делала.Вернувшись, Ольга Бузова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, что спровоцировало новую волну слухов о ее романе с блогером. Тем не менее, сама телеведущая призналась, что устала от этого. Каждый мужчина, по ее словам, появляющийся рядом, автоматически становится потенциальным женихом. Так было с Алексом Свиком, когда они вместе исполнили песню на сцене, затем с Егором Кридом и Давидом Манукяном.Ольга Бузова отметила, что с блогером она дружит и общается с весны, однако все же мечтает выйти замуж. Поклонники постоянно намекают на то, что звезда одна, не верят, что она пришла на шоу "План Б" за своим избранником, якобы звезда просто пиарит свою персону. Сама же телеведущая призналась, что хочет найти мужчину, который бы защитил и укрыл ее от всего и всех, просто забрал. Она не бросит сцену после замужества, как ждут того фанаты, это будет новый виток ее творчества. Мечтает звезда о детях, что тоже отразится на песнях.Ольга Бузова также рассказала, что ей не важен статус мужчины, его финансовое положение или размер мужского достоинства. Она просто хочет, чтобы избранник любил ее и берег.