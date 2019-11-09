Светлана Хоркина сильно похудела после родов





Снимок Хоркиной появился на ее странице в Instagram. Фанаты сразу же заметили возвращение гимнастки к ее привычному весу. Звезда не стала давать комментарии по поводу методики похудения, но заявила, что просто начала тренироваться. Многие поклонники похвалили Хоркину и пожелали ее второму ребенку здоровья.Беременность гимнастки покрыта тайной. Она никогда не рассказывала о родах и имени новорожденного. Сын Хоркиной Святослав появился на свет в 2005 году. Супруг спортсменки Олег Кочнов также отказывается от комментариев по поводу пополнения в семействе.