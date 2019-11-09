В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
Специалисты холдинга «Росэлектроника», который входит в структуры госкорпорации «Ростех» разработали многофункциональную уличную станцию на солнечных батареях в виде уличного фонаря. Как сообщает пресс-служба компании, эти устройства способны раздавать сигнал Wi-Fi и заряжать смартфоны.
В скором времени такие многофункциональные уличные фонари уже поступят в продажу по цене от 42 000 рублей. «Накопленной устройством солнечной энергии будет достаточно не только для освещения окружающего пространства в ночное время, но и для обеспечения круглосуточной раздачи сигнала беспроводной связи Wi-Fi, а также для зарядки различных мобильных устройств», - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что такая установка может одновременно заряжать до шести гаджетов с разными разъемами. Всего же за сутки станция способна полностью зарядить до полусотни устройств с нуля. При этом «фонарь» полностью автономен и не требует подключения к централизованным сетям электроснабжения.
В отдельных комплектациях станций могут присутствовать цифровые информационные таблички, уличные IP-камеры с повышенным уровнем защиты, а также устройствами дистанционной передачи видеосигнала. К примеру, комплектное оборудование может быть использовано для видеофиксации нарушений и передачи собранных данных на сервера единого центра управления «Умного города».
В скором времени такие многофункциональные уличные фонари уже поступят в продажу по цене от 42 000 рублей. «Накопленной устройством солнечной энергии будет достаточно не только для освещения окружающего пространства в ночное время, но и для обеспечения круглосуточной раздачи сигнала беспроводной связи Wi-Fi, а также для зарядки различных мобильных устройств», - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что такая установка может одновременно заряжать до шести гаджетов с разными разъемами. Всего же за сутки станция способна полностью зарядить до полусотни устройств с нуля. При этом «фонарь» полностью автономен и не требует подключения к централизованным сетям электроснабжения.
В отдельных комплектациях станций могут присутствовать цифровые информационные таблички, уличные IP-камеры с повышенным уровнем защиты, а также устройствами дистанционной передачи видеосигнала. К примеру, комплектное оборудование может быть использовано для видеофиксации нарушений и передачи собранных данных на сервера единого центра управления «Умного города».
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:46