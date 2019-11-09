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Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»

Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене». Певец, отыгравший недавно сотое шоу, пообещал в будущем обязательно спеть со своими детьми.

Совсем недавно Сергей Лазарев отыграл свое сотое шоу на ВТБ Арене в Москве. Юбилейное выступление певец посвятил своему 5-летнему сыну Никите, назвав N-Tour, по первой букве имени мальчика. Артист признался, что накануне выхода на сцену международного песенного конкурса «Евровидение» волновался куда меньше, чем в этот раз, так как в зрительном зале столичного комплекса находились не только его фанаты и коллеги, но и семья звезды.

Выступление прошло на ура, хотя и стало для Лазарева серьезным испытанием: за пару дней до грандиозного шоу в Москве, артист ставил его в Санкт-Петербурге. А учитывая то, что самые значимые концерты попали как раз на сезон простуд, певец даже ел лук и чеснок, чтобы не подхватить вирус. Однако все волнения оказались беспочвенны и выступления были успешно отыграны. Как заявил сам Сергей Лазарев, на многих из них даже присутствовал сын Никита.

Певец признался, что уже несколько раз хотел вывести мальчика на сцену, но вовремя одумывался, понимая, что это слишком рано и может напугать ребенка. Но в будущем, когда дети артиста подрастут, Лазарев обещает обязательно спеть с ними, или же, по крайней мере с одним из них. По словам знаменитости, Никита даже напевает папины песни, но дочь Аня пока их не понимает и отдает предпочтение детским композициям из мультфильмов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:21

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