Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием Кондрахиным

, - гласит подпись Канделаки под этой публикацией. Впрочем, большинство поклонников знаменитости обратили внимание не на то, что она побывала в столице Грузии, а на то, как заметно повзрослел в последнее время ее сын. В комментариях многие пользователи лестно отозвались о молодом человеке, отметив, что он стал настоящим красавцем и очень похож на своего известного отца. Часть комплиментов, к слову, досталась и самой Тине Канделаки. К примеру, поклонники пишут, что она прекрасно выглядит в свои годы, сохраняет отличную форму, а на фоне ребенка выглядит так, словно приходится ему сестрой.