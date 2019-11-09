Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием Кондрахиным
Известная российская телеведущая, а ныне генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. Она запечатлена в компании возмужавшего 18-летнего сына Леонтия Кондрахина во время совместной прогулки по улицам Тбилиси.
«Рада оказаться в Тбилиси, в кругу самых близких для меня людей. Целых три года не была здесь и сильно соскучилась», - гласит подпись Канделаки под этой публикацией. Впрочем, большинство поклонников знаменитости обратили внимание не на то, что она побывала в столице Грузии, а на то, как заметно повзрослел в последнее время ее сын. В комментариях многие пользователи лестно отозвались о молодом человеке, отметив, что он стал настоящим красавцем и очень похож на своего известного отца. Часть комплиментов, к слову, досталась и самой Тине Канделаки. К примеру, поклонники пишут, что она прекрасно выглядит в свои годы, сохраняет отличную форму, а на фоне ребенка выглядит так, словно приходится ему сестрой.
«Рада оказаться в Тбилиси, в кругу самых близких для меня людей. Целых три года не была здесь и сильно соскучилась», - гласит подпись Канделаки под этой публикацией. Впрочем, большинство поклонников знаменитости обратили внимание не на то, что она побывала в столице Грузии, а на то, как заметно повзрослел в последнее время ее сын. В комментариях многие пользователи лестно отозвались о молодом человеке, отметив, что он стал настоящим красавцем и очень похож на своего известного отца. Часть комплиментов, к слову, досталась и самой Тине Канделаки. К примеру, поклонники пишут, что она прекрасно выглядит в свои годы, сохраняет отличную форму, а на фоне ребенка выглядит так, словно приходится ему сестрой.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30