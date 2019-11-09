Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на границе
Автомобиль, в котором находилась экс-участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Таня Мусульбес вместе со своим бойфрендом развернули обратно во время контроля на границе. Девушка о том, что произошло рассказывала плача. Она вместе с Сергеем Михом никак не может вернуться домой.
Влюбленные последние несколько дней провела на Украине. За это время Мусульбес пообщалась со своими родственниками и оформила официально развод.
В столице России девушка планирует открыть собственную студию красоты. А из-за того, что Таня в автомобиле пыталась провезти кирпич для нее, на границе возникло множество вопросов. Мусульбес очень сильно расстроилась и записала несколько видео, которые разместила в stories в Instagram.
Татьяна со слезами на глазах рассказала, что очень устала от того, что провела много времени на границе и ко всему кирпич то разгружали, то вновь загружали обратно в машину.
Поблагодарила Татьяна Мусульбес своего мужчину, который все это время был рядом и во всем ее поддерживал. Она отметила, что Сергей Мих всегда пытается не допустить того, чтобы его девушка плакала.
В итоге звезда рассказала, что ночь ей пришлось провести в гостинице Харькова, но она надеется, что с новой попытки ей все же повезет доехать до Москвы.
Влюбленные последние несколько дней провела на Украине. За это время Мусульбес пообщалась со своими родственниками и оформила официально развод.
В столице России девушка планирует открыть собственную студию красоты. А из-за того, что Таня в автомобиле пыталась провезти кирпич для нее, на границе возникло множество вопросов. Мусульбес очень сильно расстроилась и записала несколько видео, которые разместила в stories в Instagram.
Татьяна со слезами на глазах рассказала, что очень устала от того, что провела много времени на границе и ко всему кирпич то разгружали, то вновь загружали обратно в машину.
Поблагодарила Татьяна Мусульбес своего мужчину, который все это время был рядом и во всем ее поддерживал. Она отметила, что Сергей Мих всегда пытается не допустить того, чтобы его девушка плакала.
В итоге звезда рассказала, что ночь ей пришлось провести в гостинице Харькова, но она надеется, что с новой попытки ей все же повезет доехать до Москвы.