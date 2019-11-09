Нюша похвасталась фигурой в откровенном купальнике

«Сейчас я стараюсь прислушиваться к организму и делать то, что считаю нужным. Отказ от животного белка может вызвать некоторые изменения в рационе, но я уверена, что они пойдут на пользу», - рассказала Нюша.





Фанаты оценили монокини исполнительницы, назвав его «очень сексуальным и откровенным». Нюша в комментариях поделилась с поклонниками мыслями о правильном питании. По словам звезды, в будущем она планирует отказаться от животного белка. На протяжении последних нескольких лет артистка не ест мясо, но даже такого строгого рациона ей показалось мало.Фанаты порекомендовали певице не принимать решений по поводу питания самостоятельно, консультируясь с диетологами. Некоторые же назвали отказ от белка излишней мерой, которая может плохо отразиться на здоровье звезды.