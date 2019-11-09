Нюша похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Нюша обнародовала новый снимок в Instagram, на котором звезда позирует в откровенном купальнике тигрового цвета на фоне океана. Сейчас певица находится на отдыхе в США.
Фанаты оценили монокини исполнительницы, назвав его «очень сексуальным и откровенным». Нюша в комментариях поделилась с поклонниками мыслями о правильном питании. По словам звезды, в будущем она планирует отказаться от животного белка. На протяжении последних нескольких лет артистка не ест мясо, но даже такого строгого рациона ей показалось мало.
Фанаты порекомендовали певице не принимать решений по поводу питания самостоятельно, консультируясь с диетологами. Некоторые же назвали отказ от белка излишней мерой, которая может плохо отразиться на здоровье звезды.
Фанаты оценили монокини исполнительницы, назвав его «очень сексуальным и откровенным». Нюша в комментариях поделилась с поклонниками мыслями о правильном питании. По словам звезды, в будущем она планирует отказаться от животного белка. На протяжении последних нескольких лет артистка не ест мясо, но даже такого строгого рациона ей показалось мало.
«Сейчас я стараюсь прислушиваться к организму и делать то, что считаю нужным. Отказ от животного белка может вызвать некоторые изменения в рационе, но я уверена, что они пойдут на пользу», - рассказала Нюша.
Фанаты порекомендовали певице не принимать решений по поводу питания самостоятельно, консультируясь с диетологами. Некоторые же назвали отказ от белка излишней мерой, которая может плохо отразиться на здоровье звезды.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:06