Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Знаменитость рассказала, что несколько дней назад ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур уехал по делам, но он не знал, что оставляет избранницу в сложном положении. Девушка почувствовала недомогание, начал сильно болеть живот, после чего ее доставили в больницу.Юлия Ефременкова отметила, что на протяжении пяти дней была под капельницей, но результата не ощутила, температура сильно поднялась и было очень плохо. Сейчас ее состояние улучшилось, но звезду "Дома-2" оставили в стационаре, где она проходит лечение. Сама экс-участница рассказала, что было сложно. Она находится в другой стране, не понимает язык, и не имела представления о состоянии своего здоровья.Поклонники пожелали Юлии Ефременковой скорейшего выздоровления и поддержали ее комментариями и лайками в микроблоге Instagram. Многие переживают за 32-летнюю звезду и обещают молиться об улучшении ее самочувствия.