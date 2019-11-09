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Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали. Сейчас экс-участница реалити-шоу чувствует себя лучше, но лечение продолжается.
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Знаменитость рассказала, что несколько дней назад ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур уехал по делам, но он не знал, что оставляет избранницу в сложном положении. Девушка почувствовала недомогание, начал сильно болеть живот, после чего ее доставили в больницу.

Юлия Ефременкова отметила, что на протяжении пяти дней была под капельницей, но результата не ощутила, температура сильно поднялась и было очень плохо. Сейчас ее состояние улучшилось, но звезду "Дома-2" оставили в стационаре, где она проходит лечение. Сама экс-участница рассказала, что было сложно. Она находится в другой стране, не понимает язык, и не имела представления о состоянии своего здоровья.

Поклонники пожелали Юлии Ефременковой скорейшего выздоровления и поддержали ее комментариями и лайками в микроблоге Instagram. Многие переживают за 32-летнюю звезду и обещают молиться об улучшении ее самочувствия.

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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:38

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