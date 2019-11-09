Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте певца
Фанаты Димы Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте певца. Поклонникам звезды «Евровидения» не понравилось, как модель двигалась, но они порадовались уже хотя бы тому, что знаменитость не пела.
Дарья Клюкина обрела популярность, приняв участие в пятом и шестом сезонах телешоу «Холостяк», после чего занялась рекламной деятельностью, а также попробовала себя в качестве актрисы, певицы и блогера. В последней профессии модель добилась наибольших успехов, получив в 2018 году награду за лучший блог по итогам голосования в «Честной премии» по версии портала PEOPLETALK. Сейчас в Instagram-аккаунте знаменитости более 2,7 миллиона подписчиков, и их число неуклонно растет.
Однако, как и у любого публичного человека, у Дарьи Клюкиной есть хейтеры, которых стало немного больше после ее недавних танцев на концерте Димы Билана. Фанаты певца высмеяли хореографические навыки модели, отметив, что она совершенно не умеет двигаться, а на сцену «вышла просто попрыгать». Поклонники звезды «Евровидения» порадовались уже тому, что блогер хотя бы не пела, и выразили надежду, что ее представление было «разовой акцией».
К слову, Клюкина вышла на сцену к Билану именно во время исполнения им композиции «Молния», в клипе на которую знаменитость ранее снялась. Кроме того, певец исполнил эту же песню на недавней свадьбе модели, а поэтому для знаменитости она много значит.
Дарья Клюкина обрела популярность, приняв участие в пятом и шестом сезонах телешоу «Холостяк», после чего занялась рекламной деятельностью, а также попробовала себя в качестве актрисы, певицы и блогера. В последней профессии модель добилась наибольших успехов, получив в 2018 году награду за лучший блог по итогам голосования в «Честной премии» по версии портала PEOPLETALK. Сейчас в Instagram-аккаунте знаменитости более 2,7 миллиона подписчиков, и их число неуклонно растет.
Однако, как и у любого публичного человека, у Дарьи Клюкиной есть хейтеры, которых стало немного больше после ее недавних танцев на концерте Димы Билана. Фанаты певца высмеяли хореографические навыки модели, отметив, что она совершенно не умеет двигаться, а на сцену «вышла просто попрыгать». Поклонники звезды «Евровидения» порадовались уже тому, что блогер хотя бы не пела, и выразили надежду, что ее представление было «разовой акцией».
К слову, Клюкина вышла на сцену к Билану именно во время исполнения им композиции «Молния», в клипе на которую знаменитость ранее снялась. Кроме того, певец исполнил эту же песню на недавней свадьбе модели, а поэтому для знаменитости она много значит.