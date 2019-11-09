Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте певца

Дарья Клюкина обрела популярность, приняв участие в пятом и шестом сезонах телешоу «Холостяк», после чего занялась рекламной деятельностью, а также попробовала себя в качестве актрисы, певицы и блогера. В последней профессии модель добилась наибольших успехов, получив в 2018 году награду за лучший блог по итогам голосования в «Честной премии» по версии портала PEOPLETALK. Сейчас в Instagram-аккаунте знаменитости более 2,7 миллиона подписчиков, и их число неуклонно растет.Однако, как и у любого публичного человека, у Дарьи Клюкиной есть хейтеры, которых стало немного больше после ее недавних танцев на концерте Димы Билана. Фанаты певца высмеяли хореографические навыки модели, отметив, что она совершенно не умеет двигаться, а на сцену «вышла просто попрыгать». Поклонники звезды «Евровидения» порадовались уже тому, что блогер хотя бы не пела, и выразили надежду, что ее представление было «разовой акцией».К слову, Клюкина вышла на сцену к Билану именно во время исполнения им композиции «Молния», в клипе на которую знаменитость ранее снялась. Кроме того, певец исполнил эту же песню на недавней свадьбе модели, а поэтому для знаменитости она много значит.