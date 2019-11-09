Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после похудения

«Выкладываю снимки до и после. Это далеко не финальный результат. Дальше будет больше», - написала Пригожина в комментарии под коллажем.





Пригожина-младшая ранее рассказывала, что весила более 100 килограммов. В августе она начала заниматься спортом и сидеть на строгой диете, что и принесло свои результаты. По словам молодой особы, в будущем она планирует похудеть еще больше. В одном из постов Пригожина призналась, что решила сесть на диету «из-за любви».Фанаты поддержали инициативу дочери Иосифа Пригожина и посоветовали ей как можно больше заниматься спортом и полностью отказаться от вредных продуктов. Один из поклонников заявил, что она выглядела отлично и до похудения.