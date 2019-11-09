В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети опубликованы снимки первого советского купе, разработанного для выпуска на мощностях Запорожского автозавода ЗАЗ. Сообщается, редчайший экземпляр автомобиля под названием ЗАЗ «Спорт-900», недавно обнаруженный в гаражах, в будущем будет отреставрирован.
Первое купе под таким названием было разработано специалистами НАМИ в 1963 году. Более того, на базе института даже собрали первые шесть экземпляров этого автомобиля. Еще одна такая машина на данный момент пылится в ангарах на базе НАМИ, другая хранится в музее, судьба трех остальных никому не известна. Сообщается, что машина была создана на базе популярного в те годы ЗАЗ-965, его силовую клетку изготовили из труб, а кузов был сформован из облегченных стеклопластиковых панелей. В итоге вес купе составил всего 500 килограммов. А вот с точки зрения технического оснащения, несмотря на приставку «Спорт» в названии, у автомобиля все относительно скромно. Он оборудован стандартным 27-сильным мотором и 4-ступенчатой МКПП. Впрочем, даже этого оказалось достаточно для того, чтобы машина развивала скорость более 100 километров в час.
По некоторым данным, разработка новинки на базе ЗАЗ-965 велась с целью создания советского аналога легендарного немецкого Porsche 911. Однако эксперты считают подобные заявления слухами, подчеркивая, что внешность ЗАЗ «Спорт-900» в большей степени напоминает дизайн французского заднемоторного купе Renault Caravelle.
Первое купе под таким названием было разработано специалистами НАМИ в 1963 году. Более того, на базе института даже собрали первые шесть экземпляров этого автомобиля. Еще одна такая машина на данный момент пылится в ангарах на базе НАМИ, другая хранится в музее, судьба трех остальных никому не известна. Сообщается, что машина была создана на базе популярного в те годы ЗАЗ-965, его силовую клетку изготовили из труб, а кузов был сформован из облегченных стеклопластиковых панелей. В итоге вес купе составил всего 500 килограммов. А вот с точки зрения технического оснащения, несмотря на приставку «Спорт» в названии, у автомобиля все относительно скромно. Он оборудован стандартным 27-сильным мотором и 4-ступенчатой МКПП. Впрочем, даже этого оказалось достаточно для того, чтобы машина развивала скорость более 100 километров в час.
По некоторым данным, разработка новинки на базе ЗАЗ-965 велась с целью создания советского аналога легендарного немецкого Porsche 911. Однако эксперты считают подобные заявления слухами, подчеркивая, что внешность ЗАЗ «Спорт-900» в большей степени напоминает дизайн французского заднемоторного купе Renault Caravelle.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:07