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Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого сечения"

Красота – понятие субъективное, однако попытки математически измерить этот показатель продолжаются веками. И ближе всех к истине оказался Леонардо да Винчи, создавший формулу с символическим названием "золотое сечение". Воспользовавшись научным подходом и древней формулой, эксперты решили применить ее для оценки красоты современных автомобилей.
Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого сечения"

Результаты проведенного исследования удивили даже авторов. Как оказалось, огромное количество современных автомобилей, которые принято считать самыми гармоничными и элегантными, вообще не соответствуют "золотому сечению". Чего стоят показатели внушительного Audi RS7 первого поколения, который при таком подходе вполне можно было бы назвать самым некрасивым авто на планете. Зато самые высокие результаты продемонстрировали современные компакты – самые маленькие автомобили А-класса, что тоже можно назвать весьма неожиданным. К примеру, лидером по пропорциональности признан кабриолет Smart Fortwo. А больше всего таких моделей насчитали в линейке немецкого концерна Volkswagen. Модели Ford, напротив, сильно отстают от конкурентов.

Кроме «смарта» в числе самых «научно красивых» моделей назвали немецкий компакт Volkswagen Up 2011 и 2018 годов выпуска, компактный кроссовер Opel Mokka (2016), компакт-кроссовер Volkswagen Tiguan, японские Nissan Micra (2013) и Suzuki Swift Sport (2018), а также ряд других моделей, которые, как говорится, никогда не хватали звезд с неба.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:46

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