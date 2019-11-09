Анастасия Волочкова помолодела на 20 лет после внезапной смены имиджа

Звезда решила показать, что не надо бояться экспериментов над внешним видом, после чего решила сделать стрижку и позировала перед камерой в закрытом свитере вместо провокационной одежды. Пораженные столь внезапным преображением фанаты назвали образ Волочковой женственным и нежным.Они сразу отметили, что у артистки хорошо видны тонкие черты лица, а внешний вид довольно интеллигентный и аристократичный. После бурного обсуждения подписчики написали много лестных слов в адрес кумира, а также набросились с критикой на хейтеров, пытающихся нелестно говорить по поводу имиджа Волочковой.