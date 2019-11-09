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Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с Шульгиным

Мать Юлии Михальчик высказалась в эфире передачи «Судьба человека» по поводу тесного общения дочери с Александром Шульгиным. По словам Жанны Михальчик, она не боялась последствий и была только рада происходящему.
Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с Шульгиным

Жанна Михальчик, мать известной певицы и участницы «Фабрики звезд-3», стала гостьей авторской программы Бориса Корчевникова. В студии передачи женщина вспомнила о периоде участия дочери в телевизионном музыкальном проекте, а также об отношениях, которые связывали Юлию Михальчик и ее наставника Александра Шульгина. В частности, гостья студии рассказала о том, не боялась ли она последствий тесного общения дочери с первым супругом Валерии.

По словам матери Юлии Михальчик, она была только рада происходящему, ведь мало кто из юных исполнителей телепроекта «Фабрика звезд» удостаивался такого внимания со стороны учителя. Александр Шульгин за время участия молодой певицы в шоу написал для нее около десяти композиций, а также сыграл важную роль в том, чтобы публика заметила и оценила талант артистки. Именно поэтому родительница в то время не боялась последствий тесного общения наследницы с именитым продюсером.

Подобный вопрос, касающийся мыслей матери по поводу отношений ее дочери с Шульгином, возник у Бориса Корчевникова не просто так. Причиной такой заинтересованности ведущего в этом моменте биографии Михальчик стал эпизод, о котором несколько лет назад упоминали СМИ: тогда таблоиды сообщали о совместной поездке певицы и продюсера в Египет, которая поставила точку в их романтических отношениях. Причиной тому стало агрессивное поведение Александра Шульгина по отношению к подопечной.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:19

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