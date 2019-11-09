Назван среднегодовой пробег автомобилей разных марок в России





По итогам этого исследования было установлено, что в текущего году лидерами по среднегодовому пробегу оказались автомобили Skoda, которые проезжают по российским дорогам в среднем 17 900 километров. Автомобили других марок, оказавшихся ниже чешской в рейтинге, не дотягивают даже до отметки в 17 000 километров. К примеру, второе место досталось сразу трем маркам (Volvo, Volkswagen и Datsun) с одинаковым показателем – 16 800 километров. А вот самый скромный пробег за год зафиксирован у автомобилей престижной итальянской марки Ferrari – всего около 3 000 километров.Впрочем, довольно низкими показателями по среднегодовому пробегу характеризуются и представители других люксовых марок. К примеру, автомобили Lamborghini за год проезжают в среднем 3 700 километров, чуть больше (4 100 км) преодолевают на своих машинах владельцы Aston Martin. Эксперты отмечают, что столь высокие показатели Skoda вызваны еще и тем фактом, что модели этого производителя очень популярны в разного рода службах такси, а потому традиционно эксплуатируются с максимальной интенсивностью.