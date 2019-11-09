В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит «нормально»
Довольно забавное видео в последние дни покоряет все больше пользователей Сети и становится вирусным. На нем показано, как домашний кот принимает в ванне душ и на вопрос хозяйки о своем самочувствии вполне уверенно отвечает «нормально».
Как известно, коты стараются избегать банных процедур и вообще всего, что связано с водой. Большинство питомцев во время купания лишь недовольно мяукают и всеми силами стараются выбраться из предательски скользкой ванны. Но герой видео, которое набирает популярность в Сети, судя по всему, совсем не против лишний раз ополоснуться. Серый кот, показанный на этих кадрах, вообще не возмущен происходящим и, кажется, даже пытается получить от процесса удовольствие.
Выглядит все действительно очень занимательно, да и само видео уже заставило улыбнуться не одну тысячу пользователей, успевших с ним ознакомиться.
Как известно, коты стараются избегать банных процедур и вообще всего, что связано с водой. Большинство питомцев во время купания лишь недовольно мяукают и всеми силами стараются выбраться из предательски скользкой ванны. Но герой видео, которое набирает популярность в Сети, судя по всему, совсем не против лишний раз ополоснуться. Серый кот, показанный на этих кадрах, вообще не возмущен происходящим и, кажется, даже пытается получить от процесса удовольствие.
Выглядит все действительно очень занимательно, да и само видео уже заставило улыбнуться не одну тысячу пользователей, успевших с ним ознакомиться.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:14