В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит «нормально»





Как известно, коты стараются избегать банных процедур и вообще всего, что связано с водой. Большинство питомцев во время купания лишь недовольно мяукают и всеми силами стараются выбраться из предательски скользкой ванны. Но герой видео, которое набирает популярность в Сети, судя по всему, совсем не против лишний раз ополоснуться. Серый кот, показанный на этих кадрах, вообще не возмущен происходящим и, кажется, даже пытается получить от процесса удовольствие.Выглядит все действительно очень занимательно, да и само видео уже заставило улыбнуться не одну тысячу пользователей, успевших с ним ознакомиться.