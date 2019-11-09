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В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих детей

В Уганде шимпанзе начали похищать и есть человеческих детей. По данным National Geographic, местные жители напуганы поведением обезьян и просят помощи у местных властей.

Одна из жительниц африканской страны рассказала, что на ее глазах самец шимпанзе схватил ребенка и утащил за собой в чащу леса. Спустя несколько дней тело малыша нашли с серьезными повреждениями, приведшими к смерти. Подобные случаи были зафиксированы минимум пять раз. Один из инцидентов завершился без летального исхода, так как за обезьяной погнались охотники и спугнули ее.

Угандийское Управление по охране дикой природы сообщило, что причиной похищений детей и агрессивного поведения животных может быть вырубка леса. Из-за отсутствия пищи шимпанзе проникают в населенные пункты, где нападают на людей.

UWA Сэм Мвандха заявил, что поведение шимпанзе со временем должно стабилизироваться самостоятельно. Сейчас вырубка лесов в данной местности является вынужденной мерой, так как из-за их густоты страдает локальная экосистема.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:06

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