В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих детей





Одна из жительниц африканской страны рассказала, что на ее глазах самец шимпанзе схватил ребенка и утащил за собой в чащу леса. Спустя несколько дней тело малыша нашли с серьезными повреждениями, приведшими к смерти. Подобные случаи были зафиксированы минимум пять раз. Один из инцидентов завершился без летального исхода, так как за обезьяной погнались охотники и спугнули ее.Угандийское Управление по охране дикой природы сообщило, что причиной похищений детей и агрессивного поведения животных может быть вырубка леса. Из-за отсутствия пищи шимпанзе проникают в населенные пункты, где нападают на людей.UWA Сэм Мвандха заявил, что поведение шимпанзе со временем должно стабилизироваться самостоятельно. Сейчас вырубка лесов в данной местности является вынужденной мерой, так как из-за их густоты страдает локальная экосистема.