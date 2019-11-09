«Спим по 3-4 часа»: Тоня Худякова рассказала о насыщенном графике

13-летняя Тоня Худякова, за насыщенной и интересной жизнью которой следят более 300 тысяч пользователей социальной сети Instagram, решила ответить на один из самых распространенных вопросов поклонников, касательно своего графика. Дочь Павла Худякова и Корнелии Поляк, которая ранее жила на две страны, недавно все-таки окончательно решила перебраться в Америку.Позже Тоня Худякова сообщала о планах сменить учебное заведение в Майами на более престижную школу в Нью-Йорке, однако, судя по новой публикации в ее Instagram, ситуация несколько изменилась. Юная звезда социальной сети призналась, что недавно переехала в нидерландский город Ассен.В европейском учебном заведении Худякову ждал не только насыщенный график, который расписан практически поминутно, но и необходимость акклиматизации после перелета из Америки в Нидерланды. Из-за разницы во времени и постоянной занятости, 13-летняя дочь знаменитого режиссера спит всего по 3-4 часа за ночь, тогда как учебе и бальным танцам отводится более 15 часов в день.