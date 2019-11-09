В России замечен уникальный гиперкар Apollo IE стоимостью 160 миллионов
В Россию привезли уникальный гиперкар Apollo Intensa Emozione (IE), стоимость которого оценивается примерно в 160 миллионов рублей. Автомобиль был замечен очевидцами в грузовом терминале столичной воздушной гавани Шереметьево.
Эксклюзивный гиперкар основан на углепластиковом монококе с карбоновыми кузовными панелями, что позволило довести вес 780-сильного автомобиля до скромных 1250 килограмм. Примечателен и тот факт, что Apollo IE был выпущен ограниченным тиражом всего в 10 экземпляров, что делает его одним из самых редких автомобилей на планете. Суперкар оснащается 12-цилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 6,3 литра и способен развивать максимальную скорость в 335 км/ч. Впечатляет и разгонная динамика этого образца – всего 2,7 секунды для набора первой «сотни».
Напомним, компания Apollo Automobi, из-под пера инженеров которой и вышел этот дорожный болид, в скором будущем планирует выпустить автомобиль мощностью 1000 лошадиных сил. Впрочем, пока никаких реальных наработок в этом направлении марка не представила, что заставляет экспертов скептически относиться к подобным планам.
Эксклюзивный гиперкар основан на углепластиковом монококе с карбоновыми кузовными панелями, что позволило довести вес 780-сильного автомобиля до скромных 1250 килограмм. Примечателен и тот факт, что Apollo IE был выпущен ограниченным тиражом всего в 10 экземпляров, что делает его одним из самых редких автомобилей на планете. Суперкар оснащается 12-цилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 6,3 литра и способен развивать максимальную скорость в 335 км/ч. Впечатляет и разгонная динамика этого образца – всего 2,7 секунды для набора первой «сотни».
Напомним, компания Apollo Automobi, из-под пера инженеров которой и вышел этот дорожный болид, в скором будущем планирует выпустить автомобиль мощностью 1000 лошадиных сил. Впрочем, пока никаких реальных наработок в этом направлении марка не представила, что заставляет экспертов скептически относиться к подобным планам.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:52