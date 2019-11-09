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Настя Задорожная похвасталась обручальным кольцом

Актриса Настя Задорожная похвасталась обручальным кольцом, обнародовав его снимок на своей странице в Instagram. На фото можно заметить, что за руку звезду держит ее возлюбленный.
Настя Задорожная похвасталась обручальным кольцом

Первая информация о появлении молодого человека у Задорожной появилась весной текущего года. На одной из светских вечеринок актриса рассказала, что давно влюблена, а в будущем они с женихом планируют узаконить отношения. Информация об имени избранника Задорожной пока держится в секрете.

Сама актриса старается не афишировать свою личную жизнь. По ее словам, «счастье любит тишину», из-за чего ее переживания не становятся достоянием общественности. Скрытность звезды стала причиной того, что новости о ее браке сильно удивили поклонников. Дата свадьбы Задорожной и место ее проведения также пока неизвестны.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:41

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