Настя Задорожная похвасталась обручальным кольцом





Первая информация о появлении молодого человека у Задорожной появилась весной текущего года. На одной из светских вечеринок актриса рассказала, что давно влюблена, а в будущем они с женихом планируют узаконить отношения. Информация об имени избранника Задорожной пока держится в секрете.Сама актриса старается не афишировать свою личную жизнь. По ее словам, «счастье любит тишину», из-за чего ее переживания не становятся достоянием общественности. Скрытность звезды стала причиной того, что новости о ее браке сильно удивили поклонников. Дата свадьбы Задорожной и место ее проведения также пока неизвестны.