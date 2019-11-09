Опубликованы первые изображения «возрожденного» Volkswagen Corrado
В Сети опубликованы первые изображения, показывающие, как может выглядеть возрожденный Volkswagen Corrado, выпускавшийся более 30 лет тому назад. Свое видение современной внешности этой модели представили дизайнеры портала «Колёса.ру».
На представленных рендерах дизайнеры решили изменить форму фар автомобиля, сделав его переднюю часть более агрессивной, лаконичной и соответствующей современным тенденциям. А вот крыша нового Volkswagen Corrado осталась практически такой же, как в оригинальной версии. Высокая посадка задних фонарей – еще одно оригинальное решение, к тому же, оно позволяет объединить заднюю оптику со сплошной тонкой светодиодной полосой. А вот подвергать изменениям задний спойлер легендарного автомобиля авторы этих изображений не стали. Данный элемент, напомним, оснащался системой приводов и автоматически поднимался при достижении скорости в 80 километров в час.
В свое время оригинальный Volkswagen Corrado был оснащен двигателем VR6 с мощностью 178-190 л.с. и был способен набрать «первую сотню» всего за 7 секунд – относительно неплохой показатель, как для автомобилей, созданных в конце восьмидесятых годов.
На представленных рендерах дизайнеры решили изменить форму фар автомобиля, сделав его переднюю часть более агрессивной, лаконичной и соответствующей современным тенденциям. А вот крыша нового Volkswagen Corrado осталась практически такой же, как в оригинальной версии. Высокая посадка задних фонарей – еще одно оригинальное решение, к тому же, оно позволяет объединить заднюю оптику со сплошной тонкой светодиодной полосой. А вот подвергать изменениям задний спойлер легендарного автомобиля авторы этих изображений не стали. Данный элемент, напомним, оснащался системой приводов и автоматически поднимался при достижении скорости в 80 километров в час.
В свое время оригинальный Volkswagen Corrado был оснащен двигателем VR6 с мощностью 178-190 л.с. и был способен набрать «первую сотню» всего за 7 секунд – относительно неплохой показатель, как для автомобилей, созданных в конце восьмидесятых годов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:32