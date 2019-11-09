Составлен ТОП-5 лучших семейных кроссоверов на российском рынке





Первое место досталось удлиненной версии японского премиального Lexus RX L. Стоимость этой модели стартует с отметки в 4,3 миллиона рублей. Зато данный автомобиль предлагается в исполнении с 6-местным или 7-местным салоном, большим объемом багажного отсека и высочайшим комфортом для всех пассажиров. Оснащается Lexus RX L 4,6-литровым двигателем мощностью 294 л.с. На второй позиции оказался полноразмерный немецкий кроссовер Volkswagen Teramont. Простой дизайн и относительно устаревшая модульная платформа MQB не помешали этой модели стать весьма популярной на рынках разных стран. Более того, машина готова похвастать рекордно просторным багажником. Замыкает тройку лидеров еще один представитель японского автопрома - Mazda CX-9. Главная особенность модели – один из самых технологичных двигателей на рынке – 2,5-литровый агрегат выдает 230 л.с. мощности при 420 Нм максимального крутящего момента.На четвертом и пятом местах расположились самые доступные участники этого рейтинга - Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe соответственно. Оба автомобиля могут похвастаться средними размерами, относительной экономичностью и практичными салонами.