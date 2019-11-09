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Полина Гагарина расплакалась в эфире «Голоса» из-за отца погибшего актера «Физрука» Клинаева

Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций во время выступления отца погибшего актера «Физрука». Певица расплакалась прямо в эфире «Голоса», когда говорила с участником.
Полина Гагарина расплакалась в эфире «Голоса» из-за отца погибшего актера «Физрука» Клинаева

44-летний участник слепых прослушиваний «Голоса» сумел привлечь внимание жюри не только своими вокальными данными, но и тем, что привело его на шоу. Как оказалось, Дмитрий Клинаев – отец погибшего в ДТП актера «Физрука» Егора Клинаева, и решился он на участие в проекте в память о сыне.

Мужчина, благодаря своему таланту прошедший первый отборочный тур, признался, что ранее его жизнь, по большому счету, крутилась вокруг сына и реализации его талантов. Однако произошедшие два года назад события все изменили. Дмитрий Клинаев уверен, что хоть его ребенок и успел реализовать часть своего потенциала в качестве актера, попробовать себя в других сферах он так и не мог. Именно поэтому участник «Голоса» и решил прийти на программу: «ради Егора и всей своей семьи».

Для слепого прослушивания Клинаев выбрал песню «Колыбельная», авторства Оскара Фельцмана и Расула Гамзатова. Первым, кто оценил исполнение композиции стал Сергей Шнуров, увидевший у певца огромный потенциал, вторым же членом жури, выказавшим свое мнение об участнике, стала Полина Гагарина. Певица призналась, что знает, кто именно находится за занавесом, и выразила надежду, что проект «вытащит» отца Егора Клинаева из того состояния, в котором он находится, и поможет хоть немного «переключиться». Артистка отметила, что никому не пожелает беды, которая приключилась в его семье, пожелав участнику «Голоса» вновь научиться радоваться жизни. После этих слов Гагарина больше не смогла сдерживать эмоции и расплакалась, из-за чего была вынуждена покинуть студию

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:13

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