Марина Газманова ответила "сопернице" восточным танцем

«Еще раз убеждаюсь, что все происходящее делается к лучшему. Не стоит забывать об эффекте бумеранга. Не стоит делать зло другим, и оно не вернется к вам. Соперницам хочу посоветовать уделять больше времени себе и детям», - написала Газманова под публикацией с восточным танцем.

Звезда также поблагодарила подписчиков, оказавших ей поддержку в сложной ситуации. По ее словам, ведение микроблога является некой отдушиной от повседневной рутины, из-за чего закрытие аккаунта стало бы настоящей трагедией. Ранее Газманова рассказывала, что ей часто приходится бороться с ботами вручную. Также она поддерживает активное общение с подписчиками и периодически переписывается с фанатами, которых совсем не знает. По ее словам, среди фоловеров есть много интересных людей.