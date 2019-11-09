Марина Газманова ответила "сопернице" восточным танцем
Марина Газманова на своей странице обнародовала ролик, на котором исполняет восточный танец. Супруга Олега Газманова также рассказала, что в последнее время ее аккаунт подвергается постоянным атакам ботов, а новая публикация является ответом всем «соперницам».
Звезда также поблагодарила подписчиков, оказавших ей поддержку в сложной ситуации. По ее словам, ведение микроблога является некой отдушиной от повседневной рутины, из-за чего закрытие аккаунта стало бы настоящей трагедией. Ранее Газманова рассказывала, что ей часто приходится бороться с ботами вручную. Также она поддерживает активное общение с подписчиками и периодически переписывается с фанатами, которых совсем не знает. По ее словам, среди фоловеров есть много интересных людей.
«Еще раз убеждаюсь, что все происходящее делается к лучшему. Не стоит забывать об эффекте бумеранга. Не стоит делать зло другим, и оно не вернется к вам. Соперницам хочу посоветовать уделять больше времени себе и детям», - написала Газманова под публикацией с восточным танцем.
Звезда также поблагодарила подписчиков, оказавших ей поддержку в сложной ситуации. По ее словам, ведение микроблога является некой отдушиной от повседневной рутины, из-за чего закрытие аккаунта стало бы настоящей трагедией. Ранее Газманова рассказывала, что ей часто приходится бороться с ботами вручную. Также она поддерживает активное общение с подписчиками и периодически переписывается с фанатами, которых совсем не знает. По ее словам, среди фоловеров есть много интересных людей.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:06