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Анастасия Волочкова: "На мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне вселенский друг Никита Джигурда"

Анастасия Волочкова показала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлен Никита Джигурда. В комментарии известная танцовщица сообщила, что на ее премьеру в Вегасе уже скачет на коне вселенский друг.
Анастасия Волочкова: "На мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне вселенский друг Никита Джигурда"

Анастасия Волочкова уже давно поддерживает дружеские отношения с Никитой Джигурдой. Сегодня балерина опубликовала видео, на котором исполнитель скачет на коне. Актер громко называет Анастасию Волочкову "Богиней" и передает ей привет от ангелов. В комментарии к опубликованному в социальной сети Instagram видео танцовщица написала, что Никита Джигурда едет на премьеру в Вегасе. Также знаменитость отметила, что на коне, но только на белом, она со своим другом уедет домой.

Преданные поклонники Анастасии Волочковой с юмором отнеслись к видео. Некоторые начали шутить и написали, что очень хотели попасть на шоу балерины в Вегас, но у них нет животного, чтобы туда добраться. Всего за один час публикацию просмотрели более 9 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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