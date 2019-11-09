Анастасия Волочкова: "На мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне вселенский друг Никита Джигурда"

Анастасия Волочкова уже давно поддерживает дружеские отношения с Никитой Джигурдой. Сегодня балерина опубликовала видео, на котором исполнитель скачет на коне. Актер громко называет Анастасию Волочкову "Богиней" и передает ей привет от ангелов. В комментарии к опубликованному в социальной сети Instagram видео танцовщица написала, что Никита Джигурда едет на премьеру в Вегасе. Также знаменитость отметила, что на коне, но только на белом, она со своим другом уедет домой.Преданные поклонники Анастасии Волочковой с юмором отнеслись к видео. Некоторые начали шутить и написали, что очень хотели попасть на шоу балерины в Вегас, но у них нет животного, чтобы туда добраться. Всего за один час публикацию просмотрели более 9 000 пользователей Сети.