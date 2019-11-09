Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР





По словам Горбачева, к тому моменту жить, как прежде, было уже невозможно. Поэтому было принято решение о том, что новое внешнеполитическое мышление государства должно основываться исключительно на свободе выбора и универсальных ценностях. Практически все в советской элите того времени понимали, что перемены необходимы, а также полностью осознавали риски, которые были с этим связаны. А вот настоящими виновниками развала СССР Михаил Сергеевич называет организаторов путча в августе 1991 года. В целом же, признается политик, в восьмидесятых годах были допущены некоторые ошибки., - подытожил он.Кроме того, бывший президент Союза назвал воссоединение ГДР и ФРГ важнейшим достижением. При этом он уверен, что после завершения Холодной войны мировым политикам так и не удалось сформировать эффективные механизмы для обеспечения глобальной безопасности.