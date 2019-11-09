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Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор. При этом экс-президент назвал тех, кого считает настоящими виновниками развала страны.

По словам Горбачева, к тому моменту жить, как прежде, было уже невозможно. Поэтому было принято решение о том, что новое внешнеполитическое мышление государства должно основываться исключительно на свободе выбора и универсальных ценностях. Практически все в советской элите того времени понимали, что перемены необходимы, а также полностью осознавали риски, которые были с этим связаны. А вот настоящими виновниками развала СССР Михаил Сергеевич называет организаторов путча в августе 1991 года. В целом же, признается политик, в восьмидесятых годах были допущены некоторые ошибки. «Можно продолжать спорить о том, насколько удачно мы строим настоящую демократию и как далеко продвинулись в достижении этой цели, но к прежней тоталитарной системе мы уже никогда не вернемся», - подытожил он.

Кроме того, бывший президент Союза назвал воссоединение ГДР и ФРГ важнейшим достижением. При этом он уверен, что после завершения Холодной войны мировым политикам так и не удалось сформировать эффективные механизмы для обеспечения глобальной безопасности.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:54

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