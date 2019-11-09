Участница проекта "Дом-2" Клавдия Безверхова сняла проклятие с Никиты Уманского





Родительница Никиты Уманского сильно переживала, что ее сын пострадает из-за проклятий со стороны экс-возлюбленной Клавдии Безверховой. Девушка нравилась родственнице участника реалити-шоу, но когда они расстались, она стала называть экс-возлюбленного неприятными словами, призывая на его голову беды и проклятия.Теперь же Клавдия Безверхова сказала, что все свои слова берет обратно, а все, что желала прежде ему, хочет обратить на себя. Примечательно, что для девушки подобное признание, видимо, не имеет никакой силы, хотя многие верят, что каждое злое слово, сказанное в адрес других людей, вернется.